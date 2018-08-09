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Политика
Пощечина союзнику: Колумбия признала Палестину суверенным государством
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    Пощечина союзнику: Колумбия признала Палестину суверенным государством

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    Колумбия признала Палестину суверенным государством

    Москва, 9 августа. Колумбия признала Палестину свободным, суверенным и независимым государством. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства Палестины в Колумбии.

    «Посольство Палестины имеет честь сообщить, что правительство Республики Колумбия решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства», — говорится в документе.

    Дипломаты отметили, что палестинский народ и правительство приветствуют данное решение. Послы подчеркнули, что признание независимости Палестины является «синонимом глубокой работы по сближению колумбийского и палестинского правительств».

    Пощечина союзнику: Колумбия признала Палестину суверенным государством

    В правительстве Колумбии решение о признании независимости Палестины пока не прокомментировали. Однако на данное решение уже ответил Тель-Авив. Посольство Израиля в Колумбии назвало его «пощечиной верному союзнику». В сообщении диппредставительства в Twitter подчеркивается, что израильская сторона удивлена и разочарована шагом Колумбии.

    «Речь идет о пощечине верному союзнику, которая противоречит уровню отношений и близости между нашими странами и лидерами», — говорится в публикации.

    Израильские дипломаты призвали министра иностранных дел Колумбии Карлоса Ольмеса пересмотреть решение.

    Автор: Василий Котов
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