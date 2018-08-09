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Toyota отзовет в России более 20 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности
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    Toyota отзовет в России более 20 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

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    Toyota отзовет в России более 20 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

    Токио, 9 августа. Японский автомобильный гигант Toyota отзовет в России практически 21 тысячу машин Alphard, Corolla, Auris и Yaris, проданных в период с марта 2010 года по май 2015 года, по причине возможных проблем с подушкой безопасности производства компании Takata. Об этом сообщает Росстандарт.

    По данным ведомства, при дорожно-транспортном происшествии могут возникнуть проблемы со срабатыванием подушки безопасности у пассажира на переднем сидении.

    Отмечается, что речь идет о вероятном разрушении корпуса газового генератора, вследствие чего его детали могут проникнуть через подушку безопасности в салон транспортного средства, пишет АиФ.

    Концерн безвозмездно заменит газогенератор передней пассажирской подушки безопасности, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, в начале года японская фирма Takata объявила об отзыве свыше 3 млн подушек безопасности.

    Автор: Дана Балан
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