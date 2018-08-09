Toyota отзовет в России более 20 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности
Токио, 9 августа. Японский автомобильный гигант Toyota отзовет в России практически 21 тысячу машин Alphard, Corolla, Auris и Yaris, проданных в период с марта 2010 года по май 2015 года, по причине возможных проблем с подушкой безопасности производства компании Takata. Об этом сообщает Росстандарт.
По данным ведомства, при дорожно-транспортном происшествии могут возникнуть проблемы со срабатыванием подушки безопасности у пассажира на переднем сидении.
Отмечается, что речь идет о вероятном разрушении корпуса газового генератора, вследствие чего его детали могут проникнуть через подушку безопасности в салон транспортного средства, пишет АиФ.
Концерн безвозмездно заменит газогенератор передней пассажирской подушки безопасности, сообщает «Свободная пресса».
Напомним, в начале года японская фирма Takata объявила об отзыве свыше 3 млн подушек безопасности.