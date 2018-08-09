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Хакеры нашли уязвимость WhatsApp, через которую редактируют чужие сообщения
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    Хакеры нашли уязвимость WhatsApp, через которую редактируют чужие сообщения

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    Москва, 9 августа. Специалисты по кибербезопасности Check Point обнаружили уязвимость в протоколе WhatsApp. По данным Tech Radar, она позволяет получать удаленный доступ к сообщениям жертвы.

    Как пишет издание, хакер, нашедший уязвимость, может редактировать текст чужого пользователя и даже менять автора. Как считают специалисты, из-за этого в мессенджере может появиться ряд фейковых новостей.

    Напомним, WhatsApp пользуются 1,5 миллиарда пользователей в мире. Ранее сообщалось, что WhatsApp стал взимать плату за некоторые сообщения. Платить придется бизнес-пользователям за отправку другим пользователям различного рода рекламных и сервисных сообщений о своих услугах.Что касается стоимости отправки сообщений, то она будет разной: в зависимости от страны цена коммерческого отправления будет колебаться от 0,5 до 9 центов.

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    Автор: Алия Садыкова
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