«Комик и рок-звезда»: в ДНР назвали предстоящие выборы на Украине «незабываемым шоу»

Донецк, 8 августа. Выборы президента на Украине станут незабываемым шоу, поскольку за кресло главы государства будут бороться комик и рок-звезда. Такое мнение выразил депутат ДНР Владислав Бердичевский.

Президентские выборы на Украине намечены на март 2019 года. В них могут принять участие лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук и создатель шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский.

«Предвыборная борьба на Украине обещает быть жаркой. Хотя бы потому, что привычную компанию политических клоунов разбавят всем известные настоящие шоумены Зеленский и Вакарчук», — заявил Бердичевский.

Донецкий депутат считает, что шоумены вдохновились успехами голливудского актера Арнольда Шварценеггера, который ушел в политику. Он добавил, что страну ждет «незабываемое шоу», поскольку кандидаты в президенты используют весь свой арсенал артистов. Умение развлекать публику сейчас ценится выше, чем другие заслуги, резюмировал Бердичевский.

Накануне украинские социологи опубликовали президентский рейтинг. Первое место по результатам опроса заняла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 17,7% украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко находится на пятом месте в рейтинге, его поддерживают 8,3% участников опроса. Вакарчук и Зеленский набрали по 8% голосов респондентов.