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«Комик и рок-звезда»: в ДНР назвали предстоящие выборы на Украине «незабываемым шоу»
Общество
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    «Комик и рок-звезда»: в ДНР назвали предстоящие выборы на Украине «незабываемым шоу»

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    «Борьба будет жаркой»: в ДНР рассказали, как на выборах президента Украины схлестнутся рок-звезда и комик

    Донецк, 8 августа. Выборы президента на Украине станут незабываемым шоу, поскольку за кресло главы государства будут бороться комик и рок-звезда. Такое мнение выразил депутат ДНР Владислав Бердичевский. 

    Президентские выборы на Украине намечены на март 2019 года. В них могут принять участие лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук и создатель шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский. 

    «Предвыборная борьба на Украине обещает быть жаркой. Хотя бы потому, что привычную компанию политических клоунов разбавят всем известные настоящие шоумены Зеленский и Вакарчук», — заявил Бердичевский. 

    Донецкий депутат считает, что шоумены вдохновились успехами голливудского актера Арнольда Шварценеггера, который ушел в политику. Он добавил, что страну ждет «незабываемое шоу», поскольку кандидаты в президенты используют весь свой арсенал артистов. Умение развлекать публику сейчас ценится выше, чем другие заслуги, резюмировал Бердичевский.

    «Борьба будет жаркой»: в ДНР рассказали, как на выборах президента Украины схлестнутся рок-звезда и комик

    Накануне украинские социологи опубликовали президентский рейтинг. Первое место по результатам опроса заняла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 17,7% украинцев.

    Действующий президент Украины Петр Порошенко находится на пятом месте в рейтинге, его поддерживают 8,3% участников опроса. Вакарчук и Зеленский набрали по 8% голосов респондентов.

    Автор: Юлия Шелковенко
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