Несырьевые товары составили 33% от российского экспорта | 9 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США назвали сроки введения второго пакета санкций против РФ по «делу Скрипалей» Второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» будет введен через три месяца, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель Госдепартамента США. Представитель Госдепа заявил журналистам, что Штаты введут второй пакет санкций, связанных с инцидентом в Солсбери, «если исполнительная ветвь власти не увидит, что через три месяца Россия выполняет выдвигаемые требования». По словам представителя внешнеполитического ведомства США, российскую сторону уведомили о готовящихся санкциях.

ВВС Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа Израильские военные засекли пуски 60 ракет из сектора Газа. В ответ ВВС страны атаковали 12 палестинских объектов на их территории. Пуски с территории палестинского анклава зафиксированы вечером в среду. Система ПВО «Железный купол» перехватила четыре из запущенных ракет. Отмечается, что большая часть ракет упала на границе, в результате чего никаких разрушений не было. В ответ израильская авиация атаковала 12 объектов боевиков в секторе Газа. По данным военных, ударами были уничтожены некий «центральный логистический комплекс», а также мастерские, где производятся ракеты.

Из кемеровского СИЗО госпитализирован обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» Руководитель службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, был госпитализирован из СИЗО. По словам супруги Бурсина Татьяны, ее мужа должны были везти на экспертизу, но адвокат рассказал ей, что его доставили в больницу с перебинтованной рукой. Бурсина также отметила, что следователь, ведущий уголовное дело, не разрешает свидания. Официальных комментариев Следственного комитета России по данному вопросу не поступало.