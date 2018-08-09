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Несырьевые товары составили 33% от российского экспорта | 9 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Несырьевые товары составили 33% от российского экспорта | 9 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    США назвали сроки введения второго пакета санкций против РФ по «делу Скрипалей». ВВС Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа. Из кемеровского СИЗО госпитализирован обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне».
    13:23 9 Августа 2018
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    США назвали сроки введения второго пакета санкций против РФ по «делу Скрипалей»

    Несырьевые товары составили 33% от российского импорта | 9 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» будет введен через три месяца, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель Госдепартамента США. Представитель Госдепа заявил журналистам, что Штаты введут второй пакет санкций, связанных с инцидентом в Солсбери, «если исполнительная ветвь власти не увидит, что через три месяца Россия выполняет выдвигаемые требования». По словам представителя внешнеполитического ведомства США, российскую сторону уведомили о готовящихся санкциях.

    ВВС Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа

    Несырьевые товары составили 33% от российского импорта | 9 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Израильские военные засекли пуски 60 ракет из сектора Газа. В ответ ВВС страны атаковали 12 палестинских объектов на их территории. Пуски с территории палестинского анклава зафиксированы вечером в среду. Система ПВО «Железный купол» перехватила четыре из запущенных ракет. Отмечается, что большая часть ракет упала на границе, в результате чего никаких разрушений не было. В ответ израильская авиация атаковала 12 объектов боевиков в секторе Газа. По данным военных, ударами были уничтожены некий «центральный логистический комплекс», а также мастерские, где производятся ракеты. 

    Из кемеровского СИЗО госпитализирован обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне»

    Несырьевые товары составили 33% от российского импорта | 9 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Руководитель службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, был госпитализирован из СИЗО. По словам супруги Бурсина Татьяны, ее мужа должны были везти на экспертизу, но адвокат рассказал ей, что его доставили в больницу с перебинтованной рукой. Бурсина также отметила, что следователь, ведущий уголовное дело, не разрешает свидания. Официальных комментариев Следственного комитета России по данному вопросу не поступало. 

    Несырьевые товары составили 33% от всего российского экспорта

    Несырьевые товары составили 33% от российского импорта | 9 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Несырьевой неэнергетический экспорт России в первом полугодии 2018 года составил 70 миллиардов долларов, увеличившись на 23%. Об этом сообщает глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев. По его словам, положительная динамика наблюдается на протяжении последних полутора лет: особенно поднялись продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров. Кроме того, правительство продолжает курс, направленный на поддержку несырьевого экспорта и в настоящее время его доля составляет 33%. 
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