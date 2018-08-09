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Форвард Балашов продолжит карьеру в «Невежисе»
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    Форвард Балашов продолжит карьеру в «Невежисе»

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    Форвард Балашов продолжит карьеру в «Невежисе»

    Москва, 9 августа. Форвард сборной России по баскетболу Никита Балашов подписал однолетнее соглашение с литовским «Невежисом». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на агента баскетболиста Вадима Михалевского.

    «Действительно, Никита присоединился к «Невежису», — подтвердил менеджер.

    По его словам, наставник литовской команды Рамунас Цвирка прекрасно знаком с игровыми возможностями Балашова, поэтому форвард точно будет выходить на площадку, сообщают «Известия».

    В течение последних двух лет Балашов играл за другой литовский клуб — «Пено Жвайгждес». В минувшем сезоне команда заняла шестое место в «регулярке» чемпионата и вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Нептунусу» (1:3).

    Напомним, выступая за «Пено Жвайгждес», Балашов вызывался в национальную команду России и участвовал в нескольких квалификационных играх чемпионата мира-2019.

    Автор: Дана Балан
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