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Вышел новый трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли от Walt Disney
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    Вышел новый трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли от Walt Disney

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    Вышел новый трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли от Walt Disney

    Москва, 9 августа. В Сети появился трейлер фильма «Щелкунчик и Четыре королевства». Отмечается, что картина по мотивам балета Петра Чайковского создана на основе сказки «Щелкунчик и мышиный король», которую написал Эрнст Теодор Амадей Гофман.

    Согласно сюжету фильма, крестный отец (Морган Фримэн) главной героини Клары Дроссельмейер (Маккензи Фой) дарит ей золотую нить. По этой нити она попадает в магическое королевство.

    Ожидается, что в фильме также появятся Кира Найтли, Хелен Миррен и Сергей Полунин. Премьера картины назначена на 8 ноября 2018 года. Фильм снят Walt Disney Pictures.

    Ранее трейлер снятого в Петербурге фильма «Сибирь» с Киану Ривзом опубликовали в Сети. Режиссером кинокартины под названием «Сибирь», съемки которой частично проходили в Санкт-Петербурге, выступил Мэттью Росс. Главную роль в фильме исполняет Киану Ривз, известный по таким фильмам как «Матрица» и «Константин».

    Автор: Алия Садыкова
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