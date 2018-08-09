Вышел новый трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли от Walt Disney

Москва, 9 августа. В Сети появился трейлер фильма «Щелкунчик и Четыре королевства». Отмечается, что картина по мотивам балета Петра Чайковского создана на основе сказки «Щелкунчик и мышиный король», которую написал Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Согласно сюжету фильма, крестный отец (Морган Фримэн) главной героини Клары Дроссельмейер (Маккензи Фой) дарит ей золотую нить. По этой нити она попадает в магическое королевство.

Ожидается, что в фильме также появятся Кира Найтли, Хелен Миррен и Сергей Полунин. Премьера картины назначена на 8 ноября 2018 года. Фильм снят Walt Disney Pictures.

Ранее трейлер снятого в Петербурге фильма «Сибирь» с Киану Ривзом опубликовали в Сети. Режиссером кинокартины под названием «Сибирь», съемки которой частично проходили в Санкт-Петербурге, выступил Мэттью Росс. Главную роль в фильме исполняет Киану Ривз, известный по таким фильмам как «Матрица» и «Константин».