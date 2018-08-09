ЛНР заявила о пяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ

Луганск, 9 августа. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве республики.

ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Фрунзе, Лозовое, Пришиб и Желобок. По данным ЛНР, украинские силовики обстреливали республику из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Киев по-прежнему не выполняет минские договоренности. С 1 июля в Донбассе вступило в силу новое соглашение о прекращении огня. ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии фронта, обстреливают дроны наблюдательной миссии ОБСЕ.

Украинские власти игнорируют предписание Совбеза ООН о реализации минских соглашений. По данным международной организации, в конфликте погибли более трех тысяч мирных жителей.