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Новороссия
ЛНР заявила о пяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ
Общество
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    ЛНР заявила о пяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ

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    ЛНР заявила о пяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ

    Луганск, 9 августа. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве республики.

    ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Фрунзе, Лозовое, Пришиб и Желобок. По данным ЛНР, украинские силовики обстреливали республику из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

    Киев по-прежнему не выполняет минские договоренности. С 1 июля в Донбассе вступило в силу новое соглашение о прекращении огня. ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии фронта, обстреливают дроны наблюдательной миссии ОБСЕ.

    Украинские власти игнорируют предписание Совбеза ООН о реализации минских соглашений. По данным международной организации, в конфликте погибли более трех тысяч мирных жителей. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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