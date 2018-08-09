Премьер Канады рассказал о будущем отношений с Эр-Риядом

Оттава, 9 августа. Оттава будет поддерживать диалог с Эр-Риядом, продолжая при этом продвигать собственные ценности на мировой арене, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как передает телеканал CBC, Канада продолжит отстаивать ценности и права человека. Трюдо добавил, что Оттава продолжает работать на политическом и дипломатическом уровне с Эр-Риядом, но всегда будет «жестко говорить о вопросах, касающихся прав человека как приватно, так и публично».

Напомним, отношения между двумя странами ухудшились, когда в Саудовской Аравии задержали активистов. Среди них был Раиф Бадави, семья которого нашла политическое убежище в Канаде.

Ранее Саудовская Аравия свернула медицинские программы в Канаде. Власти заявили, что Саудовская Аравия стремится обеспечить безопасность своих граждан, получающих медицинскую помощь в североамериканском государстве, и завершить их лечение в других местах.