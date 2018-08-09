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В Подмосковье обнаружили тело расстрелянного в голову мужчины
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    В Подмосковье обнаружили тело расстрелянного в голову мужчины

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    В Подмосковье обнаружили тело расстрелянного в голову мужчины

    Москва, 9 августа. В подмосковной Балашихе прямо на дороге обнаружено тело 29-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы, шеи и груди. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

    Старший помощник СКР по Москве Ольга Врадий сообщила, что накануне на участке Разинского шоссе в Балашихе был обнаружен труп. Территория оцеплена оперативными службами. На месте происшествия находится полиция.

    Правоохранители завели уголовное дело по факту убийства. Других подробностей инцидента пока нет, пишет РИА Новости. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в Москве погиб известный шоумен.

    Автор: Юлия Шелковенко
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