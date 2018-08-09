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Полторы сотни отмененных рейсов и первые пострадавшие: тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию
Общество
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    Полторы сотни отмененных рейсов и первые пострадавшие: тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию

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    Полторы сотни отмененных рейсов и первые пострадавшие: тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию

    Токио, 9 августа. Четыре человека в трех префектурах Японии пострадали в результате обрушившегося тайфуна «Шаньшань», которому в стране был присвоен порядковый номер 13. Об этом сообщает телекомпания NHK.

    Японские синоптики в минувшую среду рекомендовали эвакуироваться 89 тыс. жителей города Мобара в префектуре Тиба в связи с надвигающимся тайфуном «Шаньшань».

    По данным синоптиков, уведомление об эвакуации получили 89 963 жителей Мобары. Кроме того, сообщалось, что уровень воды в реке Итиномия из-за сильных дождей повысился, вследствие чего появилась угроза наводнений.

    Также из-за обрушившейся стихии были отменены полторы сотни авиационных рейсов.

    Ранее «Газета.Ru» сообщала, что число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 216. Позднее Японию охватила аномальная жара, из-за которой за 14 дней погибли свыше 60 человек.

    Автор: Дана Балан
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