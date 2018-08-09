Самолеты ВВС Израиля атаковали более 140 объектов палестинцев

Тель-Авив, 9 августа. Самолеты ВВС Израиля атаковали свыше 140 объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба​​​.

Израиль заявил о трех налетах, в ходе которых были уничтожены туннели, штабы, полигоны движения ХАМАС. В армейской сводке отмечается, что из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории.

По данным военных, палестинцы выпустили более 150 ракет, из них 25 ракет перехватили батареи ПРО «Железный купол». Тель-Авив заявляет, что во время атаки пострадали два жителя города Сдерот. Палестинские СМИ сообщили, что жертвами ударов ВВС Израиля стали три мирных жителя, включая ребенка.

Египет и ООН работают над долгосрочной сделкой между Палестиной и Израилем. Дипломаты на минувшей неделе представили сторонам проект соглашения, в котором рассматривается вопрос об ослаблении блокады сектора Газа со стороны Израиля в обмен на прекращение атак палестинцев.