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Адвокаты Ассанжа отреагировали на призыв Сената США дать показания по «российскому делу»
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    Адвокаты Ассанжа отреагировали на призыв Сената США дать показания по «российскому делу»

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    Адвокаты Ассанжа отреагировали на призыв Сената США дать показания по «российскому делу»

    Кито, 8 августа. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокаты изучают запрос комитета сената Соединенных Штатов Америки по разведке дать показания о якобы вмешательстве со стороны России в американские выборы в 2016 году.

    Об этом рассказал один из защитников Ассанжа Карлос Поведа. Он подтвердил, что адвоката уведомили о запросе. По словам защиты, сейчас Ассанж изучает это при консультациях с его адвокатами в США.

    Как пишет РИА Новости, в случае принятия положительного решения, ему понадобится вмешательство президента Эквадора Ленина Морено, так как власти Эквадора отключили его от внешних коммуникаций.

    Напомним, ранее сообщалось, что Ассанж может покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне, в котором живет с 2012 года, из-за тяжелой болезни и ухудшения состояния. Ранее Вашингтон многократно обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела, однако официальная Москва опровергла эти сообщения, заявив, что Россия не вмешивается в жизнь государств.Также у США нет никаких доказательств вмешательства. 

    Адвокаты Ассанжа отреагировали на призыв Сената США дать показания по «российскому делу»

    Автор: Алия Садыкова
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