Моуринью взбешен «ущербом» от действий агента Погба

Манчестер, 9 августа. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью взбешен действиями агента Поля Погба Мино Райолы. Об этом пишет издание The Times.

По данным газеты, португальский специалист «обеспокоен тем ущербом», который, по его мнению, причиняет клубу Райола. Моуринью не нравится, что футбольный агент занимается своим звездным клиентом без партнерства с руководством и тренерским штабом «Юнайтед».

Боссы «красных дьяволов» настаивают, чтобы Погба не был продан до 31 сентября (окончание трансферного окна в Английской премьер лиге — Прим.ФАН).

Моуринью и тренерский штаб понимают, что Райола не действует в интересах Погба, пытаясь совершить крупную сделку. Менеджер заработал миллионы фунтов за счет трансферов шести игроков в клуб в последние годы.

Напомним, ранее француз Погба отказался сокращать свой отпуск по просьбе Моуринью. Португалец обратился к подопечным, участвовавшим в мундиале, чтобы они пораньше вышли из отпуска, однако Погба ответил отказом. По данным английских СМИ, португальца взбесило поведение французского хавбека.