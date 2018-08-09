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Фунт стерлингов упал до рекордного минимума из-за отсутствия сделки по Brexit
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    Фунт стерлингов упал до рекордного минимума из-за отсутствия сделки по Brexit

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    Фунт стерлингов упал до рекордного минимума из-за отсутствия сделки по Brexit

    Лондон, 9 августа. Британский фунт стерлингов упал до рекордного минимума на фоне опасений об отсутствии сделки по Брексит, пишет издание The Times.

    В аэропорту «Хитроу» за 1 фунт стерлингов путешественники платили 1,08 доллара или 0,93 евро. Как отмечают эксперты, с середины апреля национальная валюта Британии потеряла более 10% от стоимости по сравнению с долларом США. Аналогичный спад отметился и в отношении евро.

    Трейдеры называют катализатором колебаний фунта стерлингов беспокойство из-за отсутствия прогресса по Brexit до встреч между представителями ЕС и Великобритании. При этом не исключается, что курс фунта стерлингов будет резко меняться в течение года.

    По данным The Times, Брюссель намерен обсудить с Лондоном возможность для Британии оставаться на едином рынке товаров. Европа также ожидает, что власти Британии повторят новые экологические, социальные и таможенные правила ЕС.

    Стороны встретятся в Зальцбурге в сентябре, пишет британская газета. Власти Евросоюза опасаются, что работа премьера Британии Терезы Мэй «подорвет единый рынок», поэтому глава правительства не может выдвигать своих требований.

    Автор: Юлия Шелковенко
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