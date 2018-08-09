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Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро туриста, собиравшего песок
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    Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро туриста, собиравшего песок

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    Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро туриста, собиравшего песок

    Сардиния, 9 августа. Турист, собиравший песок на одном из пляжей итальянского острова Сардиния, был оштрафован на 1000 евро.

    Сообщается, что карабинеры задержали итальянца, живущего в Великобритании, захотевшего привезти домой бутылку, наполненную песком.

    Отметим, что в прошлом году вывоз песка с пляжа на Сардинии был приравнен к краже, которая наказывается штрафом от 500 до 3 тысяч евро. По мнению властей острова, туристы, вывозящие песок с пляжей, наносят ущерб экологии острова.

    Ранее Газета.ру сообщала, что спасатели на пожарных машинах начали патрулировать пляжи и другие места отдыха Москвы в особо жаркий период. Отмечалось, что пожарные с помощью громкоговорителей напоминают отдыхающим о соблюдении правил безопасности жизни людей на воде.

    Автор: Ирина Новикова
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