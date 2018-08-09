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Защита экстрадированного в США Никулина попросила о психиатрической экспертизе
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    Защита экстрадированного в США Никулина попросила о психиатрической экспертизе

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    Защита экстрадированного в США Никулина попросила о психиатрической экспертизе

    Вашингтон, 9 августа. Адвокат россиянина Евгения Никулина, которого экстрадировали из Чехии в США, заявил, что сторона защиты запросила провести психиатрическое обследование клиента.

    Правозащитник Аркадий Бух считает, что Никулин находится не в лучшем состоянии. По его словам, обвиняемый в хакерских атаках россиянин стал «апатичен и уклончив». Адвокат добавил, что в Чехии Никулину вводили сильные психотропные вещества.

    Подруга Анна утверждает, что на эмоциональное состояние Никулина влияет одиночная камера. По ее словам, россиянин неоднократно жаловался, что «потихоньку сходит с ума», пишут «Известия».

    Сторона защиты считает, что необходимо проверить вменяемость подзащитного перед судом присяжных в США. Напомним, что в России Никулин обвиняется в краже Webmoney пользователей.

    Автор: Юлия Шелковенко
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