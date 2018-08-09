Посольство РФ призывает США придать гласности переписку по «делу Скрипалей»

Вашингтон, 9 августа. Американские власти сообщили посольству России в США о введении новых санкций, связанных с необоснованными обвинениями в адрес Москвы в использовании нейро-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Россия настаивает на транспарентном расследовании инцидента, заявили в посольстве РФ.

Россия отреагировала на введение «драконовских санкций» со стороны США, потребовав придать огласке данные о расследовании так называемого дела Скрипалей. Американская сторона заявила ранее, что располагает «достаточным объемом информации», чтобы сделать вывод о причастности России, однако так и не предоставила никаких доказательств.

«Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных. Предложили предать гласности переписку по этому вопросу», — заявили в посольстве РФ, отметив, что ответа на предложение Москвы от Вашингтона пока не получили.

Накануне американские власти заявили о введении с 22 августа новых санкций из-за якобы причастности РФ к отравлению в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия голословно обвиняет Россию в причастности к инциденту.

При этом в Москве причастность к ситуации категорически отвергают. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал происходящее «игрой на русофобском поле».