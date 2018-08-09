Меню
Политика
Посольство РФ призывает США придать гласности переписку по «делу Скрипалей»
Спорт
Три игрока «Зенита» отказались уходить из клуба
Следующая новость
Загрузка...

    Посольство РФ призывает США придать гласности переписку по «делу Скрипалей»

    147

    Посольство РФ отреагировало на «драконовские санкции» США по делу Скрипалей

    Вашингтон, 9 августа. Американские власти сообщили посольству России в США о введении новых санкций, связанных с необоснованными обвинениями в адрес Москвы в использовании нейро-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Россия настаивает на транспарентном расследовании инцидента, заявили в посольстве РФ.

    Россия отреагировала на введение «драконовских санкций» со стороны США, потребовав придать огласке данные о расследовании так называемого дела Скрипалей. Американская сторона заявила ранее, что располагает «достаточным объемом информации», чтобы сделать вывод о причастности России, однако так и не предоставила никаких доказательств.

    «Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных.  Предложили предать гласности переписку по этому вопросу», — заявили в посольстве РФ, отметив, что ответа на предложение Москвы от Вашингтона пока не получили.

    Накануне американские власти заявили о введении с 22 августа новых санкций из-за якобы причастности РФ к отравлению в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия голословно обвиняет Россию в причастности к инциденту.

    При этом в Москве причастность к ситуации категорически отвергают. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал происходящее «игрой на русофобском поле».

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.