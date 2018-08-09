Россия усовершенствует ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Москва, 9 августа. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» будут усовершенствованы в целях повышения эффективности используемого противотанкового вооружения.

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзакупок, характеристики боевых машин будут улучшены для того, чтобы более эффективно применять управляемые вооружения, которыми они оснащены. Сообщается, что, в частности, должна быть усовершенствована гиростабилизированная оптико-электронная система, благодаря чему будут повышены показатели по дальностям обнаружения и распознавания целей. Также задание подразумевает оснащение Ка-52 модернизированной оптико-электронной системой.

Подчеркивается, что после модернизации дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа «танк» в телевизионном канале днем должна составлять не менее 10 километров и 8 километров соответственно, а в тепловизионном канале круглосуточно не менее 8 километров и 5 километров.

Отмечается, что система ГОЭС-451 устанавливается в носовой части боевой машины. В нее входят телекамера, тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, а также датчик лазерного облучения и система наведения противотанковых управляемых ракет.

В техзадании указано, что все работы по модернизации должны быть выполнены в срок до конца сентября текущего года путем внесения изменений в утвержденную конструкторскую документацию по итогам контрольного полета и летной оценки. Кроме того, должны быть выпущены бюллетени с результатами.

В итоге, улучшение характеристик данной системы даст возможность повысить эффективность использования управляемых ракет типа «Вихрь-1».

Ранее Газета.ру сообщала, что звено боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, переданных российской военной базе в Абхазии, в рамках совместных ротных тактических учений провели ночную тренировку по уничтожению надводных сил условного противника. В ходе учений на полигоне Нагвалоу в акватории Черного моря экипажи вертолетов поразили до 20 плавающих мишеней.