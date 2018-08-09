Не умеют читать и писать: в Британии бьют тревогу из-за сотен тысяч детей-недоучек

Лондон, 9 августа. В Британии более 300 тысяч детей обучают неквалифицированные педагоги, бьют тревогу активисты организации Save the Children. Общественники отмечают, что все больше дошкольников не умеют читать и писать, пишет газета The Telegraph.

В Британии свыше 10 тысяч детских садов, игровых групп и центров развития не имеют сотрудников с необходимой квалификацией. Стране не хватает порядка 11 тысяч учителей дошкольного образования. Глава британского Минобразования Дамиан Хиндс отметил, что дети идут в школу, но при этом не могут ни читать, ни связно говорить.

Руководитель Save the Children Стивен Макинтош призвал власти инвестировать в качественное дошкольное образование. Он считает, что это поможет детям успешно начать учебу в возрасте четырех лет. Он напомнил, что сейчас Британия тратит менее 1% из бюджета на образование для повышения квалификации сотрудников дошкольного воспитания.

По мнению генсекретаря британской Национальной ассоциации руководителей Пола Уайтмана, первые годы учебы являются важным этапом в образовании. Если дети будут отставать на этом этапе, позднее им будет труднее наверстать упущенное. Дети, которые в возврасте пяти лет не научились хорошо говорить, в два раза больше рискуют остаться без работы в возрасте 34 лет, добавил он.