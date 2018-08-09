Иномарка влетела в столб во Владивостоке, водитель погиб на месте ДТП

Владивосток, 9 августа. Серьезное ДТП произошло утром 9 августа во Владивостоке — водитель иномарки Toyota Crown влетел в бетонный столб. На месте инцидента находятся оперативные службы, сообщают очевидцы.

Авария произошла в районе автобусной остановки «Магнитогорская» в направлении выезда из города. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Сообщается, что легковушка врезалась в столб, водитель погиб на месте. Пассажира Toyota Crown с тяжелыми травмами срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП, пишет издание «Дейта».