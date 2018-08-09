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Происшествия
Иномарка влетела в столб во Владивостоке, водитель погиб на месте ДТП
Происшествия
Иномарка влетела в столб во Владивостоке, водитель погиб на месте ДТП
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    Иномарка влетела в столб во Владивостоке, водитель погиб на месте ДТП

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    Иномарка влетела в столб во Владивостоке, водитель погиб на месте ДТП

    Владивосток, 9 августа. Серьезное ДТП произошло утром 9 августа во Владивостоке — водитель иномарки Toyota Crown влетел в бетонный столб. На месте инцидента находятся оперативные службы, сообщают очевидцы.

    Авария произошла в районе автобусной остановки «Магнитогорская» в направлении выезда из города. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

    Сообщается, что легковушка врезалась в столб, водитель погиб на месте. Пассажира Toyota Crown с тяжелыми травмами срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП, пишет издание «Дейта».

    Автор: Юлия Шелковенко
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