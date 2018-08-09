Такого не было даже в «холодную войну»: в Совфеде рассказали, к чему приведут новые санкции США

Москва, 9 августа. Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что в настоящее время ситуация в отношениях России и Соединенных Штатов является гораздо худшей, чем в период «холодной войны».

По словам Клинцевича, очередным свидетельством этого являются новые антироссийские санкции, анонсированные властями США. Парламентарий прокомментировал информацию о том, что новый пакет санкций США из-за якобы использования Россией химического оружия в Солсбери вступит в силу 22 августа. Ранее об этом сообщил Госдепартамент США, отметив, что ограничительные меры вступят в силу через 15 дней после уведомления Конгресса.

«Поразительно. США вводят антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей», хотя не выявлено ни одного факта, подтверждающего какое-либо наше участие в этом деле», — заявил сенатор.

Он отметил, что в дальнейшем Вашингтон может обвинить Москву еще в чем –нибудь столь же бездоказательно.

«Завтра столь же облыжно нас могут обвинить еще в чем-нибудь. Такого не было даже в разгар «холодной войны»», — подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, санкции являются единственной призмой, через которую Соединенные Штаты рассматривают российско-американские отношения. Член Совета Федерации резюмировал, что ни к чему хорошему данная тенденция не приведет.

Напомним, что в среду Госдепартамент США сообщил, что новый пакет антироссийских санкций будет введен якобы из-за «использования агента нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери против граждан России в обход международного права и Конвенции о запрете использования химического оружия».

Ранее Газета.ру сообщала, что посольство России в Соединенных Штатах заявило, что вводимые меры являются «драконовскими». Дипломатическая миссия подчеркнула, что Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента с отравлением в британском Солсбери и предлагает предать гласности переписку по данному вопросу. Также в российском диппредставительстве добавили, что никаких объяснений новым санкционным мерам американская сторона не предоставила.