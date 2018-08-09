Сирия: беженцев обеспечат жильем в провинции Хама

Дамаск, 9 августа. Власти Сирии обеспечили жильем беженцев, приехавших в населенный пункт Абу-Рубейс в провинции Хама из других районов республики, российские офицеры провели гуманитарную акцию.

Глава администрации Абу-Рубейса Мухаммад Джас сообщил, что власти хотят восстановить работу больницы. Большие семьи получают дома, добавил он. Населенный пункт не сильно пострадал во время боевых действий, поэтому его выбрали в качестве временного убежища.

Многие сирийцы обзавелись придомовым хозяйством и начали выращивать овощи в огородах. По словам одного из беженцев, он с семьей вынужден был бежать без документов и вещей из своей деревни. Вынужденных переселенцев снабжают продуктами российские военные. Медики из РФ оказывают медицинскую помощью нуждающимся.

Местные жители жалуются, что больше всего на свете хотят просто спокойно встретить старость. Они рады вернуться к мирной жизни и благодарят за помощью Россию.

Как ранее сообщала Газета.Ru, в сирийский Эр-Растан вернулись около 1,5 тысяч беженцев. Москва активно способствует возвращению сирийских беженцев на родину, призывая мировое сообщество принять участие в программе содействия. Несколько стран подтвердили свое участие в инициативе РФ.