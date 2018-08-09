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Трамп получит право вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы
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    Трамп получит право вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы

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    Трамп получит право вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы

    Вашингтон, 9 августа. Президента США Дональда Трампа наделят правом вводить санкции в отношении иностранцев, вмешивающихся в выборы в стране.

    Сообщается, что соответствующий указ в настоящее время готовит Белый дом. В восьмистраничном проекте документа говорится, что санкции могут быть введены за действия по распространению дезинформации, а также за участие в кампании против выборов в Соединенных Штатах.

    Отмечается, что американский глава сможет вводить санкции «против 10 из 30 крупнейших компаний» страны, замеченной во вмешательстве в выборы.

    Ранее Газета.ру сообщала, что комитет сената США по разведке вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

    Напомним, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

    Автор: Ирина Новикова
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