Трамп получит право вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы

Вашингтон, 9 августа. Президента США Дональда Трампа наделят правом вводить санкции в отношении иностранцев, вмешивающихся в выборы в стране.

Сообщается, что соответствующий указ в настоящее время готовит Белый дом. В восьмистраничном проекте документа говорится, что санкции могут быть введены за действия по распространению дезинформации, а также за участие в кампании против выборов в Соединенных Штатах.

Отмечается, что американский глава сможет вводить санкции «против 10 из 30 крупнейших компаний» страны, замеченной во вмешательстве в выборы.

Ранее Газета.ру сообщала, что комитет сената США по разведке вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».