В Кемерово загорелось отделение банка

Кемерово, 9 августа. В ночь на 9 августа в Заводском районе Кемерово произошел пожар в помещении отделения Сбербанка, сообщили местные СМИ.

Очевидцы пожара вызвали оперативные службы. В Сбербанке сработала пожарная сигнализация. Фото происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как с огнем борется бригада спасателей. Сведений о пострадавших и информации о площади возгорания на данный момент нет.

25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них были дети.