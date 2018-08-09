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В Кемерово загорелось отделение банка
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    В Кемерово загорелось отделение банка

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    В Кемерово загорелось отделение банка

    Кемерово, 9 августа. В ночь на 9 августа в Заводском районе Кемерово произошел пожар в помещении отделения Сбербанка, сообщили местные СМИ.

    Очевидцы пожара вызвали оперативные службы. В Сбербанке сработала пожарная сигнализация. Фото происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как с огнем борется бригада спасателей. Сведений о пострадавших и информации о площади возгорания на данный момент нет. 

    25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них были дети.

    Автор: Юлия Шелковенко
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