Из кемеровского СИЗО госпитализирован обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, 9 августа. Руководитель службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, был госпитализирован из СИЗО.

По словам супруги Бурсина Татьяны, ее мужа должны были везти на экспертизу, но адвокат рассказал ей, что его доставили в больницу с перебинтованной рукой. Бурсина также отметила, что следователь, ведущий уголовное дело, не разрешает свидания. Официальных комментариев Следственного комитета России по данному вопросу не поступало, говорится в материале Газеты Кемерова.

Ранее Газета.ру сообщала, что Кемеровский областной суд оставил под арестом бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григория Терентьева.