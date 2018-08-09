Доказательств вновь не прозвучало: посольство РФ назвало новые антироссийские санкции США «драконовскими»

Вашингтон, 9 августа. Посольство РФ в США заявило, что новые санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, являются драконовскими.

По словам дипломатической миссии, ограничительные меры были введены под надуманным предлогом, при этом, американская сторона отказалась предоставить объяснения в связи с этим. В посольстве пояснили, что Госдепартамент объявил о новых санкциях российскому советнику-посланнику якобы в связи с использованием химического оружия против экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — говорится в комментарии, опубликованном российской дипмиссией.

Ранее Газета.ру сообщала, что санкции, которые ввели власти США из-за инцидента с нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери, предполагают запрет экспорта в Россию электронных устройств двойного назначения.