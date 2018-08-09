Генконсульство РФ сообщило о возможном задержании ФБР еще нескольких россиян

Нью-Йорк, 9 августа. Пресс-секретарь Генерального консульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что еще несколько человек, заявляющих, что они российские граждане, задержаны в США Федеральным бюро расследований.

«Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане РФ, эта информация сейчас проверяется», — сказал Топольский агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее Генконсульства РФ получило уведомление о задержании пяти россиян, подозреваемых в крупном мошенничестве и отмывании денег. В материале Газеты.ру говорилось, что российские дипломаты направили в ФБР запрос на предоставление доступа к четверым россиянам, задержанным в Нью-Йорке по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.