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Случайно выпущенная ракета НАТО могла попасть в самолет airBaltic
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    Случайно выпущенная ракета НАТО могла попасть в самолет airBaltic

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    Авиакомпания airBaltic прокомментировала ошибочный пуск ракеты в небе над Эстонией

    Рига, 9 августа. Руководитель службы центра оперативного руководства авиакомпании airBaltic Эдгарс Аболиньш заявил, что на пути ракеты «воздух-воздух» ошибочно запущенной истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией, могло быть что угодно.

    Сообщается, что в момент пуска ракеты пассажирский самолет авиакомпании airBaltic направлялся из Риги в Таллин. Известно, что воздушное судно вылетело из международного аэропорта Риги в Таллин в 15.30. Спустя 14 минут в юго-западной части Эстонии истребитель испанских военно-воздушных сил Eurofighter случайно выпустил ракету.

    Отмечается, что пассажирский лайнер продолжал выполнение рейса в столицу Эстонии, где и совершил успешное приземление. Подчеркивается, что служба Авиасообщения Эстонии о случайном запуске ракеты была проинформирована в 18.03 по электронной почте.

    «До нас информация действительно дошла позже, чем случился этот факт. На мой взгляд, это неправильная практика, так как на пути ракеты могло быть что угодно», — сказал Аболиньш.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО является «бесполезным блоком» после новостей об ошибочном запуске боевой ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.

    Автор: Ирина Новикова
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