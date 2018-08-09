Путин поздравил Гусмана с 75-летним юбилеем

Москва, 9 августа. Президент РФ Владимир Путин направил режиссеру, актеру, заслуженному деятелю искусств Юлию Гусману поздравления в честь его 75-летнего юбилея.

Российский глава отметил, что Гусман с блеском реализовал свой щедрый, многогранный талант и смог состояться в различных творческих профессиях.

«Отрадно, что и сегодня вы активно и успешно трудитесь, воплощаете в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы, участвуете в интересных проектах, занимаетесь востребованной общественной деятельностью», — подчеркивается в поздравительной телеграмме. Кроме того, Путин пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и удачи.

Ранее Газета.ру сообщала, что постоянный член жюри российской юмористической передачи КВН Юлий Гусман пошутил, что 56 лет назад КВН придумали как оружие против Североатлантического альянса.