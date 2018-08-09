Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе

Одесса, 9 августа. Группа неизвестных в масках вырвалась в одно из кафе Одессы, а затем устроила там погром. Об этом сообщает управление полиции Украины в Одесской области. При нападении неизвестные использовали бейсбольные биты и слезоточивый газ.

Украинские правоохранители приступили к расследованию хулиганских действий. По предварительным данным, вооруженные битами нападавшие ворвались в кафе, распылив слезоточивый газ. Затем они нанесли ущерб продукции кафе и толкнули одну из сотрудниц заведения.

«Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения», ― приводит RT слова пресс-службы областной полиции.

Как сообщается, сейчас местные правоохранительные органы решают, нужно ли открывать уголовное дело по факту нападения на кафе. Кроме того, устанавливаются личности принимавших участие в данном инциденте.