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Украина
Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе
Украина
Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе
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    Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе

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    Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе

    Одесса, 9 августа. Группа неизвестных в масках вырвалась в одно из кафе Одессы, а затем устроила там погром. Об этом сообщает управление полиции Украины в Одесской области. При нападении неизвестные использовали бейсбольные биты и слезоточивый газ.

    Украинские правоохранители приступили к расследованию хулиганских действий.  По предварительным данным, вооруженные битами нападавшие ворвались в кафе, распылив слезоточивый газ.  Затем они нанесли ущерб продукции кафе и толкнули одну из сотрудниц заведения.

    «Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения», ― приводит RT слова пресс-службы областной полиции.

    Как сообщается, сейчас местные правоохранительные органы решают, нужно ли открывать уголовное дело по факту нападения на кафе. Кроме того, устанавливаются личности принимавших участие в данном инциденте.

    Автор: Антон Зарубин
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