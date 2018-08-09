Сирия: Дамаск заинтересован в развитии религиозного туризма в России

Москва, 9 августа. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что Дамаск хочет развивать религиозный туризм для россиян.

«Сирия хочет создать надежный фон для сотрудничества с Россией. Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам», — цитирует дипломата газета Известия. Он подчеркнул, что в настоящее время находиться в республике безопасно, а визу граждане России легко могут получить в посольстве Сирии в Москве.

«Можно спокойно добраться от Дамасского аэропорта как до исторических памятников, так и до пляжей Латакии», — добавил Хаддад.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что важную роль в возвращении христианского населения Сирии в свои города может сыграть и рабочая группа, созданная Русской православной церковью и Римско-католической церковью.