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Сирия: Дамаск заинтересован в развитии религиозного туризма в России
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    Сирия: Дамаск заинтересован в развитии религиозного туризма в России

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    Сирия: Дамаск заинтересован в развитии религиозного туризма в России

    Москва, 9 августа. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что Дамаск хочет развивать религиозный туризм для россиян.

    «Сирия хочет создать надежный фон для сотрудничества с Россией. Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам», — цитирует дипломата газета Известия. Он подчеркнул, что в настоящее время находиться в республике безопасно, а визу граждане России легко могут получить в посольстве Сирии в Москве.

    «Можно спокойно добраться от Дамасского аэропорта как до исторических памятников, так и до пляжей Латакии», — добавил Хаддад.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что важную роль в возвращении христианского населения Сирии в свои города может сыграть и рабочая группа, созданная Русской православной церковью и Римско-католической церковью.

    Автор: Ирина Новикова
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