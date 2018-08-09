Российские пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

Москва, 9 августа. Российские пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Такая информация следует из данных, опубликованных сервисом Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-сервисов.

Как сообщается, 46% пожаловавшихся рассказали о сбоях в работе сайта. У 42% наблюдались проблемы при отправке сообщений, а у 12% ― при входе в аккаунт.

Проблемы наблюдаются почти во всех регионах России. Больше всего сообщений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Грозного, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска, пишет телеканал «360».

Последние крупные перебои в работе сервиса наблюдались в апреле этого года. Как объяснили в пресс-службе социальной сети, часть сбоев была вызвана блокировками IP-адресов мессенджера Telegram, часть – внутренними неполадками соцсети.