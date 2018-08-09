Меню
Россия
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»
Украина
Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе
Следующая новость
Загрузка...

    Российские пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

    45

    Российские пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

    Москва, 9 августа. Российские пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Такая информация следует из данных, опубликованных сервисом Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-сервисов.

    Как сообщается, 46% пожаловавшихся рассказали о сбоях в работе сайта. У 42% наблюдались проблемы при отправке сообщений, а у 12% ― при входе в аккаунт.

    Проблемы наблюдаются почти во всех регионах России. Больше всего сообщений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Грозного, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска, пишет телеканал «360».

    Последние крупные перебои в работе сервиса наблюдались в апреле этого года. Как объяснили в пресс-службе социальной сети, часть сбоев была вызвана блокировками IP-адресов мессенджера Telegram, часть – внутренними неполадками соцсети.  

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.