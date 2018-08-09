Несколько человек получили ранения при падении сбитой саудовскими ПВО ракеты из Йемена

Эр-Рияд, 9 августа. Представитель коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Турки аль-Малики сообщил, что один человек стал жертвой падения ракеты, запущенной Йеменом, и еще несколько получили ранения.

По имеющейся информации, один гражданин Йемена погиб и одиннадцать человек были ранены при падении фрагментов запущенной из Йемена баллистической ракеты, сбитой ПВО Саудовской Аравии. Ранее коалиция заявила об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена шиитскими повстанцами-хуситами.

Ранее Газета.ру сообщала, что специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что усилия миссии организации по урегулированию ситуации в стране являются бесплодными. Отмечается, что в регионе происходит эскалация военного конфликта, несмотря на усилия Всемирной организации.