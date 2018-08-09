Журналист назвал причину нападения фанатов ПАОКа в Греции

Москва, 9 августа. Фанаты греческого клуба ПАОК набросились на представителей российской прессы, которые освещали матч с московским «Спартаком» в Салониках. Журналист «Матч ТВ» Андрей Липовецкий, находившийся в ложе для СМИ во время нападения, назвал возможную причину происшествия.

Инцидент произошел перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Несколько фанатов ПАОКа набросились на журналистов прямо в ложе для прессы.

«Нам не разрешали на рабочую камеру снимать, я снимал на телефон, и ко мне подошли сразу три сотрудника безопасности, и сказали (они очень эмоционально себя вели, чуть ли не били по рукам) снимать болельщиков нельзя, а те прыгали в сторону пресс-центра, показывали неприличные жесты», — заявил Липовецкий телеканалу «Звезда».

Журналисты рассказали, что фанаты набросились на них прямо на глазах у полиции и стюардов. Представители СМИ получили несколько ударов по лицу.

Напомним, матч завершился со счетом 3:2 в пользу греческого клуба.