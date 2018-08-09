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Эксперты рассказали о росте рынка ипотеки в России
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    Эксперты рассказали о росте рынка ипотеки в России

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    Эксперты рассказали о росте рынка ипотеки в России

    Москва, 9 августа. Специалисты «Дом.рф» и FrankRG заявили, что за полгода рынок ипотеки в России вырос на 73% в сравнении с 2017 годом.

    Сообщается, что за указанный период 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотеки на 1,3 трлн рублей. Отмечается, что доля рефинансирования ранее выданных займов на покупку жилья постепенно снижается. Рост рынка происходит, в первую очередь, за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов, говорится в материале газеты Известия.

    Отмечается, что крупнейшим ипотечным кредитором является Сбербанк. Его рыночная доля с января по июнь выросла на 0,5 п.п., до 50%. Ранее Газета.ру сообщала, что глава министерства строительства РФ Владимир Якушев заявил, что Минстрой не видит предпосылок для возникновения «пузыря» на ипотечном рынке.

    Автор: Ирина Новикова
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