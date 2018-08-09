Единый центр контроля за качеством воды может появиться в России

Москва, 9 августа. Излишне большое количество министерств и ведомств, которые занимаются управлением водными ресурсами России, приводит к бесхозяйственности в сфере использования гидротехнических сооружений и к снижению качества воды для потребителей. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Николаев предложил создать единый центр, который займется вопросами качества воды для потребителей и надзорными функциями гидротехнических сооружений.

«На федеральном уровне водными ресурсами управляет 15 министерств и ведомств, а у семи нянек, как известно, дитя без глаза», — приводит слова Николаева «Парламентская газета».

Он предложил реорганизовать структуру управления водными ресурсами в России, создав единый центр, который займется надзорными и регулирующими функциями. Кроме того, Николаев предложил наделить новое ведомство полномочиями по определению эффективности ведомства, отвечающих за водные ресурсы.