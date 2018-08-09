Меню
Экономика
Несырьевые товары составили 33% от всего российского импорта
Украина
Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе
Следующая новость
Загрузка...

    Несырьевые товары составили 33% от всего российского импорта

    49

    Несырьевые товары составили 33% от всего российского импорта

    Москва, 9 августа. Несырьевой неэнергетический экспорт России в первом полугодии 2018 года составил 70 миллиардов долларов, увеличившись на 23%. Об этом сообщает глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

    По его словам, положительная динамика наблюдается на протяжении последних полутора лет: особенно поднялись продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров. Кроме того, правительство продолжает курс, направленный на поддержку несырьевого экспорта и в настоящее время его доля составляет 33%.

    В планах российских властей полная диверсификация российской экономики, которой можно будет добиться благодаря поставкам за границу продовольствия, а также продуктов машиностроения и химической промышленности. Кроме того, для диверсификации будет необходима перестройка экономической модели.

    Как пишет газета «Известия», в первую очередь спрос на российские товары вырос в странах СНГ, а также Восточной Азии и Западной Европы. Сред товаров наибольший рост демонстрируют металлы, продовольствие и лесобумажные товары.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.