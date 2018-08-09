Несырьевые товары составили 33% от всего российского импорта

Москва, 9 августа. Несырьевой неэнергетический экспорт России в первом полугодии 2018 года составил 70 миллиардов долларов, увеличившись на 23%. Об этом сообщает глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

По его словам, положительная динамика наблюдается на протяжении последних полутора лет: особенно поднялись продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров. Кроме того, правительство продолжает курс, направленный на поддержку несырьевого экспорта и в настоящее время его доля составляет 33%.

В планах российских властей полная диверсификация российской экономики, которой можно будет добиться благодаря поставкам за границу продовольствия, а также продуктов машиностроения и химической промышленности. Кроме того, для диверсификации будет необходима перестройка экономической модели.

Как пишет газета «Известия», в первую очередь спрос на российские товары вырос в странах СНГ, а также Восточной Азии и Западной Европы. Сред товаров наибольший рост демонстрируют металлы, продовольствие и лесобумажные товары.