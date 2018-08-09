Верховная рада готова обсудить с Россией «любые условия» обмена Сенцова

Киев, 9 августа. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности обсудить с российской стороной «любые условия» обмена осужденного в России за терроризм Олега Сенцова. Об этом она написала в своем Facebook.

«Я обращаюсь к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову [c просьбой] обсудить любые условия обмена, только бы спасти Олега Сенцова», — написала она.

Денисова отметила, что Сенцов нуждается медицинской помощи. Украинский омбудсмен добавила, что готова прибыть в Россию немедленно. Также она обратилась к российским властям с просьбой предоставить самолет для перевозки Сенцова в любую больницу, чтобы ему могли оказать «необходимую медицинскую помощь», пишет RT.

Как сообщала ранее пресс-служба ФСИН, врачи ведут постоянное наблюдение за состоянием Сенцова, оценивая его как «удовлетворительное». Напомним, что Сенцов был осужден на двадцать лет заключения в колонии за подготовку терактов в Крыму.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая беседовала с Сенцовым по видеосвязи. По ее словам, Сенцов рассказал, что СМИ «сгущают краски», описывая его состояние. Кроме того, Сенцов активно общается с родными, ведя электронную переписку с матерью и общаясь по телефону с сестрой.