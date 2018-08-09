Израиль атаковал автомобиль запускавших ракеты из сектора Газа, есть жертвы

Тель-Авив, 9 августа. Армия обороны Израиля в среду нанесла воздушные удары в секторе Газа по автомобилю палестинцев, запускавших ракеты по территории еврейского государства.

Сообщается, что вечером в среду из сектора Газа по Израилю было выпущено 70 ракет. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 11 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». При обстрелах из Газы получили ранения двое жителей граничащего с ней Сдерота.

В ответ израильские силы нанесли удары по 12 объектам боевиков в секторе Газа. «Пятый канал» публикует видео, снятое очевидцами. Отмечается, что по меньшей мере один палестинец погиб в результате ударов израильских сил. Еще минимум шестеро арабов были ранены, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.