Меню
Общество
Названа дата прощания с создателем героев «Каникул в Простоквашино» Аркадием Шером
Украина
Неизвестные в масках с битами разгромили кафе в Одессе
Следующая новость
Загрузка...

    Названа дата прощания с создателем героев «Каникул в Простоквашино» Аркадием Шером

      /  Обновлено: 
    61

    Названа дата прощания с создателем героев «Каникул в Простоквашино» Аркадием Шером

    Москва, 9 августа. Церемония прощания с художником-мультипликатором Аркадием Шером состоится в четверг в Центральной клинической больнице.

    Шер скончался в Подмосковье на 85-м году жизни. В «Союзмультфильме» его смерть назвали невосполнимой потерей.

    Прощание с известным художником пройдет 9 августа в 13.30 мск в ритуальном зале ЦКБ, сообщает РИА Новости.

    Именно Шер создал знаменитых героев «Простоквашино»: Дядю Федора, Кота Матроскина, и других.

    Названа дата прощания с создателем героев «Каникул в Простоквашино» Аркадием Шером

    За долгую карьеру в «Союзмультфильме» Шер успел принять участие во множестве легендарных проектов, создав около 40 фильмов, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.