Названа дата прощания с создателем героев «Каникул в Простоквашино» Аркадием Шером

Москва, 9 августа. Церемония прощания с художником-мультипликатором Аркадием Шером состоится в четверг в Центральной клинической больнице.

Шер скончался в Подмосковье на 85-м году жизни. В «Союзмультфильме» его смерть назвали невосполнимой потерей.

Прощание с известным художником пройдет 9 августа в 13.30 мск в ритуальном зале ЦКБ, сообщает РИА Новости.

Именно Шер создал знаменитых героев «Простоквашино»: Дядю Федора, Кота Матроскина, и других.

За долгую карьеру в «Союзмультфильме» Шер успел принять участие во множестве легендарных проектов, создав около 40 фильмов, сообщала «Газета.ру».