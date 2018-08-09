В генконсульстве РФ рассказали о ситуации с задержанными в США россиянами

Нью-Йорк, 9 августа. Пресс-секретарь Генерального консульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что четырех граждан России, задержанных в США по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег, могут перевести в тюрьму Нью-Йорка.

Дипломат напомнил, что в настоящее время в Нью-Йорке находится только гражданин РФ Максим Суверин. По его словам, перевод связан с тем, что запросы на задержание этих граждан были выданы нью-йоркским офисом Федерального бюро расследований, говорится в материале РИА Новости.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества, наказанием за что является заключение сроком до 30 лет, а также сговор с целью отмывания денег, за что предусмотрен срок 20 лет. Ранее Газета.ру сообщала, что сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке посетили задержанного ФБР россиянина Максима Суверина.