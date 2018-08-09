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Происшествия
Четверо росгвардейцев погибли в Кабардино-Балкарии из-за схода лавины
Происшествия
Четверо росгвардейцев погибли в Кабардино-Балкарии из-за схода лавины
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    Четверо росгвардейцев погибли в Кабардино-Балкарии из-за схода лавины

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    Четверо росгвардейцев погибли в Кабардино-Балкарии из-за схода лавины

    Москва, 9 августа. В горах Кабардино-Балкарии произошел сход лавины во время плановых занятий военнослужащих Росгвардии. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, в результате происшествия погибли четыре росгвардейца.

    «В горном районе Кабардино-Балкарии по трагической случайности в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту», ― сообщает пресс-служба ведомства.

    Сейчас на месте происшествия работает группа офицеров из центрального аппарат Росгвардии, задачей которых будет установление всех обстоятельств случившегося. Эвакуация погибших военнослужащих уже организована.

    Руководство Росгвардии выразило свои соболезнования близким погибших, пообещав принять все необходимые меры по поддержке их семей.

    Автор: Антон Зарубин
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