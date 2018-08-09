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Весь мир
Госдеп США не смог назвать оснований для введения санкций против РФ по «делу Скрипалей»
Весь мир
Госдеп США не смог назвать оснований для введения санкций против РФ по «делу Скрипалей»
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    Госдеп США не смог назвать оснований для введения санкций против РФ по «делу Скрипалей»

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    Госдеп США не смог назвать оснований для введения санкций против РФ по «делу Скрипалей»

    Вашингтон, 9 августа. Госдепартамент США отказался сообщить на базе каких сведений или каких разведданных были сделаны однозначные выводы о причастности России к «делу Скрипалей». 

    Представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга не стал конкретно отвечать на вопрос журналистов о том, на каких основаниях и доказательствах вводятся новые санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери.

    Чиновник заявил, что этот вопрос передает другим представителям администрации США. 

    «Мы согласны с оценкой, которая заключается в том, что вещество «Новичок» и нарушитель были из Российской Федерации, однако по поводу того, как мы понимаем эту ситуацию, ответят другие», — заявил он.

    В среду стало известно, что США с 22 августа вводят первый пакет антироссийских санкций в связи с якобы причастностью Москвы к инциденту в Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Через три месяца может быть введен второй пакет санкций.

    Напомним, Великобритания обвинила Москву в отравлении Скрипалей не предоставив никаких доказательств. Российская сторона категорически отвергает все обвинения. На прошлой недели посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования «дела Скрипалей» уничтожается большая часть улик

    Автор: Олеся Волкова
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