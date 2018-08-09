Госдеп США не смог назвать оснований для введения санкций против РФ по «делу Скрипалей»

Вашингтон, 9 августа. Госдепартамент США отказался сообщить на базе каких сведений или каких разведданных были сделаны однозначные выводы о причастности России к «делу Скрипалей».

Представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга не стал конкретно отвечать на вопрос журналистов о том, на каких основаниях и доказательствах вводятся новые санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери.

Чиновник заявил, что этот вопрос передает другим представителям администрации США.

«Мы согласны с оценкой, которая заключается в том, что вещество «Новичок» и нарушитель были из Российской Федерации, однако по поводу того, как мы понимаем эту ситуацию, ответят другие», — заявил он.

В среду стало известно, что США с 22 августа вводят первый пакет антироссийских санкций в связи с якобы причастностью Москвы к инциденту в Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Через три месяца может быть введен второй пакет санкций.

Напомним, Великобритания обвинила Москву в отравлении Скрипалей не предоставив никаких доказательств. Российская сторона категорически отвергает все обвинения. На прошлой недели посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования «дела Скрипалей» уничтожается большая часть улик.