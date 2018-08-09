В США рассказали об исключениях в санкциях против России

Вашингтон, 9 августа. Новый пакет санкций, который готовится властями США против России, будет иметь исключения в космической сфере, а также в области авиационных составляющих. С таким заявлением выступил чиновник госдепартамента во время телефонного звонка для журналистов.

«Также вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим​​​. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно. Мы также будем внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, поскольку здесь речь может идти о безопасности полетов», ― приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что власти США также рассмотрят исключения в сфере поставок товаров для гражданских нужд.

Как ранее сообщал Госдепартамент США, новые санкции вводятся в связи с так называемым «делом Скрипалей» в Великобритании. Напомним, что в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили в произошедшем Россию, однако никаких доказательств предъявлено не было. Москва опровергла все обвинения, указав на их полную голословность.