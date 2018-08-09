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«Не выдерживает никакой критики»: депутата Европарламента возмутил случайный пуск ракеты в небе над Эстонией
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    «Не выдерживает никакой критики»: депутата Европарламента возмутил случайный пуск ракеты в небе над Эстонией

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    «Не выдерживает никакой критики»: депутата Европарламента возмутил случайный пуск ракеты в небе над Эстонией

    Брюссель, 9 августа. Депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин выразил возмущение в связи с ошибочным пуском боевой ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.

    По словам парламентария, произошедшее не выдерживает никакой критики, и он не понимает, как такое в принципе могло случиться. Он отметил, что ракета могла быть выпущена над Латвией и случайно попасть в какой-то важный объект, например, в памятник Свободы.

    «Инцидент не выдерживает никакой критики. «По ошибке выпущенная» ракета испанским летчиком могла быть выпущена над Латвией (воздушный патруль стран Балтии со стороны НАТО — общий для трех стран) и попасть в памятник Свободы (ну, например, как говорится, по теории вероятности)», — говорится в сообщении латвийского депутата в социальной сети Facebook.

    «Уверен, что наши доморощенные патриоты в Латвии и в этом случае продолжали бы блеять о важности единства перед российской угрозой и великой миссии альянса НАТО», — подчеркнул Мамыкин.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО является «бесполезным блоком» после новостей об ошибочном запуске боевой ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.

    Напомним, что во вторник пресс-служба Вооруженных сил Эстонии сообщила, что самолет испанских ВВС Eurofighter во время выполнения учебного полета над территорией страны по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. По информации ведомства, инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.

    Эстонские военные немедленно занялись поисками упавшей ракеты, пояснив, что она обладает режимом самоуничтожения, однако, не исключается ее попадание в землю к северу от города Тарту.

    В среду командующий Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге в ходе экстренной пресс-конференции в Таллине заявил, что эстонские военные, вероятно, обнаружили место падения ракеты. По его словам, взрыв произошел в безлюдной местности в природном заповеднике Эндла.

    «Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло», — уточнил Валге.

    Автор: Ирина Новикова
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