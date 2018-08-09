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В Белом доме раскрыли подробности письма Трампа Путину
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    В Белом доме раскрыли подробности письма Трампа Путину

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    В Белом доме раскрыли подробности письма Трампа Путину

    Вашингтон, 9 августа. Президент США Дональд Трамп написал рекомендательное письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе сенатора от Республиканской партии Рэнда Пола. 

    Как сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, Трамп в своем письме затронул темы, «которые Пол намеревался обсудить с Путиным», сообщает «Парламентская газета».

    В среду в своем микроблоге в Twitter Пол сообщил, что передал в администрацию Путина письмо Трампа.

    В Белом доме раскрыли подробности письма Трампа Путину

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее подтвердил, что письмо от главы Белого дома было получено по дипломатическим каналам, сообщала «Газета.ру»

    Рэнд Пол 6 и 7 августа в Москве проводил встречи с российскими парламентариями. Стороны, среди прочего, обсудили межпарламентское сотрудничество. Американский сенатор пригласил российских коллег в Вашингтон с ответным визитом.

    Автор: Олеся Волкова
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