В Белом доме раскрыли подробности письма Трампа Путину

Вашингтон, 9 августа. Президент США Дональд Трамп написал рекомендательное письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе сенатора от Республиканской партии Рэнда Пола.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, Трамп в своем письме затронул темы, «которые Пол намеревался обсудить с Путиным», сообщает «Парламентская газета».

В среду в своем микроблоге в Twitter Пол сообщил, что передал в администрацию Путина письмо Трампа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее подтвердил, что письмо от главы Белого дома было получено по дипломатическим каналам, сообщала «Газета.ру».

Рэнд Пол 6 и 7 августа в Москве проводил встречи с российскими парламентариями. Стороны, среди прочего, обсудили межпарламентское сотрудничество. Американский сенатор пригласил российских коллег в Вашингтон с ответным визитом.