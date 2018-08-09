«Бред психически нездорового человека»: Тимакова ответила на слова Саакашвили о конфликте в Южной Осетии

Москва, 9 августа. В заявлении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта в Южной Осетии нет ни слова правды, заявила пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова.

По ее словам, все, что сказала Саакашвили о причинах и обстоятельствах конфликта 2008 года, является неправдой «от первого до последнего слова».

«Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну», ― сказала Тимакова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщал ранее телеканал «360», Саакашвили ранее выступил со своей версией событий, имевших место в августе 2008 года. Среди прочего, он крайне резко отозвался о действиях и степени полномочий тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, пишет газета «Известия».