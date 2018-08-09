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«Позор Грузии»: Бурджанадзе прокомментировала нежелание Тбилиси идти на диалог с Москвой
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    «Позор Грузии»: Бурджанадзе прокомментировала нежелание Тбилиси идти на диалог с Москвой

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    «Позор Грузии»: Бурджанадзе прокомментировала нежелание Тбилиси идти на диалог с Москвой

    Тбилиси, 8 августа. Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе заявила, что считает позором для Грузии нежелание ее властей самостоятельно идти на диалог с Россией. Об этом она заявила в интервью радио «Комсомольская правда».

    Как заявила Бурджанадзе, она склонна винить в плохих отношениях между Россией и Грузией в первую очередь грузинское руководство. Она напомнила, что российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности провести встречу с новым президентом Грузии, в ходе которой будут обсуждены все накопившиеся вопросы. Однако в ответ грузинский президент ответил, что сначала он должен посоветоваться западными партнерами Грузии, чтобы решить, проводить встречу с Путиными или нет.

    «Это было позором Грузии, это было позорным ответом со стороны президента», ― приводит ее слова «Комсомольская правда».

    Также Бурджанадзе прокомментировала политику руководства Грузии, направленную на вступление в НАТО. По ее словам, такой подход вреден для Грузии, так как де-факто приведет к разделению страны на две части.

    Автор: Антон Зарубин
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