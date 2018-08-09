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США назвали сроки введения второго пакета санкций против РФ по «делу Скрипалей»
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    США назвали сроки введения второго пакета санкций против РФ по «делу Скрипалей»

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    США назвали сроки введения второго пакета санкций против РФ по «делу Скрипалей»

    Вашингтон, 9 августа. Второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» будет введен через три месяца, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель Госдепартамента США.

    Представитель Госдепа заявил журналистам, что Штаты введут второй пакет санкций, связанных с инцидентом в Солсбери, «если исполнительная ветвь власти не увидит, что через три месяца Россия выполняет выдвигаемые требования».

    В среду стало известно, что Вашингтон 22 августа вводит санкции против России из-за инцидента в Солсбери. 

    По словам представителя внешнеполитического ведомства США, российскую сторону уведомили о готовящихся санкциях.

    В начале марта в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти мгновенно и без предъявления каких-либо доказательств обвинили в нападении Россию. Москва отрицает все обвинения. На прошлой неделе посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования «дела Скрипалей» уничтожается большая часть улик

    США поддержали своего союзника Великобританию. Однако, отметим, формально Штаты так и не сделали выводы о причастности РФ к инциденту в Солсбери.

    Автор: Олеся Волкова
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